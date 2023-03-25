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Петраков - после первого поражения в сборной Армении: Мой чемодан собран, всегда стоит в углу

Премьер-лига
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Тренер намекает на возможный уход?

Петраков - после первого поражения в сборной Армении: Мой чемодан собран, всегда стоит в углу

Фото: ffa.am

Новина українською

Наставник сборной Армении Александр Петраков ответил на вопрос о решениях, которые он осуществит после поражения от Турции (1:2).

"Знаете, это называется опытом. Я никогда сразу ничего не делаю и не отвечаю на вопросы. Я должен посмотреть, переспать. Что делать? Я буду искать игроков, вводить новых, давать шанс играть молодым. Этим буду заниматься, обучать их.

Мне не в чем упрекнуть футболистов. Будем работать дальше. Как оно будет – не знаю, я тренер. Чемодан собран, всегда стоит в углу", – сказал Петраков.

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В статье: Армения Турция Александр Петраков
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Источник:
sport.news.am

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