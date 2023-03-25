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Петраков - после первого поражения в сборной Армении: Мой чемодан собран, всегда стоит в углу
Тренер намекает на возможный уход?
Фото: ffa.am
Наставник сборной Армении Александр Петраков ответил на вопрос о решениях, которые он осуществит после поражения от Турции (1:2).
"Знаете, это называется опытом. Я никогда сразу ничего не делаю и не отвечаю на вопросы. Я должен посмотреть, переспать. Что делать? Я буду искать игроков, вводить новых, давать шанс играть молодым. Этим буду заниматься, обучать их.
Мне не в чем упрекнуть футболистов. Будем работать дальше. Как оно будет – не знаю, я тренер. Чемодан собран, всегда стоит в углу", – сказал Петраков.
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