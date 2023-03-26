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Шевчук: Игрокам УПЛ нужно прятаться в окопах, в туннелях, когда они слышат воздушную тревогу
Благодаря футболу можно показать, что в Украине до сих пор бурлит жизнь
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Вице-президент "Вереса" Вячеслав Шевчук прокомментировал в интервью BBC, каким образом существует украинский футбол в период войны:
“Сегодня в Украине действительно тяжело. Весь мир знает, что нас атакуют, ракеты летают отовсюду. Футбол – способ показать, что у нас до сих пор есть жизнь, мы заслуживаем жить и иметь мирную жизнь.
Нахожусь в сильном стрессе, переживаю за свою семью, за своих детей. Моя жена и мои дети вдали от меня, они живут в Европе. Они украинские беженцы, как и несколько миллионов. Надеемся победить врага, чтобы наши люди могли вернуться домой.
Команды тренируются как могут. Игрокам нужно прятаться в окопах, в туннелях, когда они слышат воздушную тревогу. Игры приостанавливаются. Стресс огромен, мы не хотим, чтобы это продолжалось. Надеемся, вернемся к нормальному состоянию после победы над врагом.
Трудно развивать наш футбол в это время, но идем вперед, все равно хотим противостоять лучшим. У нас много молодых футболистов, "Шахтер" в этом году даже пробился в плей-офф Лиги Европы", - сказал Шевчук.
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