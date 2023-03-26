  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай сыграл вничью в спарринге против середняка Второй лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай сыграл вничью в спарринге против середняка Второй лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Состоялось Закарпатское дерби

Минай сыграл вничью в спарринге против середняка Второй лиги

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Паузу на матч сборных "Минай" заполнил товарищеский матч против представителя Второй лиги "Хуста". Встреча состоялась в Ужгороде на стадионе "Автомобилист". Матч был проведен без зрителей.

Обе команды по два раза отличились в воротах соперника и сыграли вничью.

Следующий матч "Минай" проведет против "Ингульца" 1 апреля. "Хуст" начнет весеннюю часть сезона 8 апреля поединком с "МФК Металлург 2".

"Минай" - "Хуст" 2:2

Голы: Твердохлеб, Рогозинский – Филипп, Гуцев (пен.)

По теме
yellow-arrow
Кучер: Вся Украина будет смотреть матч с Англией
yellow-arrow
Шевчук: Игрокам УПЛ нужно прятаться в окопах, в туннелях, когда они слышат воздушную тревогу
yellow-arrow
Шахтер выкупит Михайличенко у Андерлехта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай ФК Хуст
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде