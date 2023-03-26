Минай сыграл вничью в спарринге против середняка Второй лиги

Паузу на матч сборных "Минай" заполнил товарищеский матч против представителя Второй лиги "Хуста". Встреча состоялась в Ужгороде на стадионе "Автомобилист". Матч был проведен без зрителей.

Обе команды по два раза отличились в воротах соперника и сыграли вничью.

Следующий матч "Минай" проведет против "Ингульца" 1 апреля. "Хуст" начнет весеннюю часть сезона 8 апреля поединком с "МФК Металлург 2".

"Минай" - "Хуст" 2:2

Голы: Твердохлеб, Рогозинский – Филипп, Гуцев (пен.)