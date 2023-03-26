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Минай сыграл вничью в спарринге против середняка Второй лиги
Состоялось Закарпатское дерби
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Паузу на матч сборных "Минай" заполнил товарищеский матч против представителя Второй лиги "Хуста". Встреча состоялась в Ужгороде на стадионе "Автомобилист". Матч был проведен без зрителей.
Обе команды по два раза отличились в воротах соперника и сыграли вничью.
Следующий матч "Минай" проведет против "Ингульца" 1 апреля. "Хуст" начнет весеннюю часть сезона 8 апреля поединком с "МФК Металлург 2".
"Минай" - "Хуст" 2:2
Голы: Твердохлеб, Рогозинский – Филипп, Гуцев (пен.)
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