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Де Дзерби: В Шахтере нам говорили, что это просто игра мускулами, что полномасштабного вторжения не будет
Тренер вспомнил начало полномасштабной войны в Украине
Фото: Александр Приходько
Экс-наставник "
"Украина оставила во мне глубокий след. Я работал над большим проектом. Тот "Шахтер", полный талантов и молодости, был командой моей мечты. Были условия и для выхода на международный уровень. Все это было уничтожено бомбами. Война вызвала удивление, недоумение, тревогу. Мое поколение никогда не смирится с такой суровой реальностью. Для нас война – это истории наших бабушек и дедушек, а вместо этого я нашел ее перед собой, с ее ужасами. Вы изо всех сил пытаетесь объяснить себе, что происходит. Вы погружаетесь в кошмар.Читайте такжеБывший наставник Шахтера может возглавить Интер
В клубе нам говорили, что это просто игра, армрестлинг, чтобы показать мускулами, но в итоге ничего не произойдет. Но я следил за итальянским телевидением и имел другое восприятие. Когда начали распространяться изображения российских танков, скопившихся у границ, я опасался худшего. Жестокая речь путина против Украины заставила меня осознать, что начало войны было делом нескольких часов. Я покинул дом в шесть часов вечера и вместе с помощниками переехал в гостиницу, где мы жили до того дня, когда покинули страну", - рассказал Де Дзерби.
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