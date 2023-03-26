Де Дзерби: В Шахтере нам говорили, что это просто игра мускулами, что полномасштабного вторжения не будет

Экс-наставник " Шахтера " Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с английским "Брайтоном", поделился впечатлениями от начала полномасштабной российско-украинской войны, которое он застал более года назад в Киеве.

"Украина оставила во мне глубокий след. Я работал над большим проектом. Тот "Шахтер", полный талантов и молодости, был командой моей мечты. Были условия и для выхода на международный уровень. Все это было уничтожено бомбами. Война вызвала удивление, недоумение, тревогу. Мое поколение никогда не смирится с такой суровой реальностью. Для нас война – это истории наших бабушек и дедушек, а вместо этого я нашел ее перед собой, с ее ужасами. Вы изо всех сил пытаетесь объяснить себе, что происходит. Вы погружаетесь в кошмар.

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В клубе нам говорили, что это просто игра, армрестлинг, чтобы показать мускулами, но в итоге ничего не произойдет. Но я следил за итальянским телевидением и имел другое восприятие. Когда начали распространяться изображения российских танков, скопившихся у границ, я опасался худшего. Жестокая речь путина против Украины заставила меня осознать, что начало войны было делом нескольких часов. Я покинул дом в шесть часов вечера и вместе с помощниками переехал в гостиницу, где мы жили до того дня, когда покинули страну", - рассказал Де Дзерби.