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Дулуб остался на контракте со Львовом - Журналист
Сотрудничество не было прекращено юридически
Фото: Александр Приходько
Экс-тренер "Львова" Олег Дулуб юридически остался на контракте с клубом. Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Согласно данным журналиста, по контракту 57-летнего белорусского специалиста и его штаб еще не уволили, несмотря на заявления на официальных ресурсах клуба.
Соглашение Дулуба рассчитано до лета 2024 года. В договоре есть определенные условия, что ему должны выплатить зарплату за несколько месяцев, а также долг – это необходимо, чтобы окончательно его уволить. "Львов" должен решить эту ситуацию до 2 апреля.
Также отмечается, что Дулубу и его помощникам запретили появляться на тренировочной базе львовян.
Напомним, ранее новым главным тренером "Львова" назначили Анатолия Бессмертного.
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