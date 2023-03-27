Дулуб остался на контракте со Львовом - Журналист

Экс-тренер "Львова" Олег Дулуб юридически остался на контракте с клубом. Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Согласно данным журналиста, по контракту 57-летнего белорусского специалиста и его штаб еще не уволили, несмотря на заявления на официальных ресурсах клуба.

Соглашение Дулуба рассчитано до лета 2024 года. В договоре есть определенные условия, что ему должны выплатить зарплату за несколько месяцев, а также долг – это необходимо, чтобы окончательно его уволить. "Львов" должен решить эту ситуацию до 2 апреля.

Также отмечается, что Дулубу и его помощникам запретили появляться на тренировочной базе львовян.

Напомним, ранее новым главным тренером "Львова" назначили Анатолия Бессмертного.