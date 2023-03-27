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Дулуб остался на контракте со Львовом - Журналист

Премьер-лига
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Сотрудничество не было прекращено юридически

Дулуб остался на контракте со Львовом - Журналист

Фото: Александр Приходько

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Экс-тренер "Львова" Олег Дулуб юридически остался на контракте с клубом. Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Согласно данным журналиста, по контракту 57-летнего белорусского специалиста и его штаб еще не уволили, несмотря на заявления на официальных ресурсах клуба.

Соглашение Дулуба рассчитано до лета 2024 года. В договоре есть определенные условия, что ему должны выплатить зарплату за несколько месяцев, а также долг – это необходимо, чтобы окончательно его уволить. "Львов" должен решить эту ситуацию до 2 апреля.

Также отмечается, что Дулубу и его помощникам запретили появляться на тренировочной базе львовян.

Напомним, ранее новым главным тренером "Львова" назначили Анатолия Бессмертного.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
ТаТоТаке

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