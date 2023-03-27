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Ракицкий и еще трое. Шахтер объявил претендентов на звание игрока марта
Горняки предлагают болельщикам выбрать лучшего
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Пресс-служба донецкого "Шахтера" запустила голосование за звание лучшего игрока команды по итогам марта.
В список номинантов вошли 4 игрока, среди которых: защитник Ярослав Ракицкий, полузащитники Георгий Судаков и Александр Зубков, а также форвард Кевин Келси.
Ракицкий в марте провел 3 матча, забил гол и сделал 2 ассиста. Судаков отыграл 5 матчей и оформил 1+2, Келси принял участие в 4 поединках и отличился двумя мячами. Аналогичная статистика у Зубкова - 4 матча и 2 голаю
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Facebook, Instagram и Telegram.
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