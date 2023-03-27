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Ракицкий и еще трое. Шахтер объявил претендентов на звание игрока марта

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки предлагают болельщикам выбрать лучшего

Ракицкий и еще трое. Шахтер объявил претендентов на звание игрока марта

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Пресс-служба донецкого "Шахтера" запустила голосование за звание лучшего игрока команды по итогам марта.

В список номинантов вошли 4 игрока, среди которых: защитник Ярослав Ракицкий, полузащитники Георгий Судаков и Александр Зубков, а также форвард Кевин Келси.

Ракицкий в марте провел 3 матча, забил гол и сделал 2 ассиста. Судаков отыграл 5 матчей и оформил 1+2, Келси принял участие в 4 поединках и отличился двумя мячами. Аналогичная статистика у Зубкова - 4 матча и 2 голаю

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Facebook, Instagram и Telegram.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Александр Зубков Георгий Судаков Кевин Келси
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