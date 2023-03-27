Решение о сроке дисквалификации Буяльского примут на этой неделе

КДК УАФ рассмотрит вопрос о сроке дисквалификации полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского в четверг. Об этом пишет Динамомания.

Как известно, лидер киевлян получил прямую красную карточку от арбитра Дмитрия Кривушкина уже по окончании поединка с "Днепром-1" (1:0) в 17-м туре УПЛ. Хавбек был удален за излишние эмоции в адрес рефери.

Виталий уже пропустил игру 18-го тура против "Зари" (0:1).

Напомним, ранее сообщалось, что Буяльский может быть дисквалифицирован от 3 до 5 матчей.