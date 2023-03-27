Рух и Шахтер обсуждали распределение инфраструктуры – горняков не устроил ценник

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о переговорах между "Шахтером" и "Рухом" о распределении инфраструктуры академии львовского клуба.

"Давайте по фактам. "Рух" и "Шахтер" говорили о распределении инфраструктуры для академии – базы, которая могла бы быть удобной и для академии "Шахтера". Часть этой академии сейчас в Хорватии, часть – в Счастливом (Киевская область).

По моей информации, более детализированный разговор был о том, чтобы поделиться пополам, разделить финансирование и пользоваться этой академией на паритетных основах.

Насколько я знаю, "Шахтер" получил определенный ценник, который его не устроил. Сейчас ищется новая база. Если не ошибаюсь, в Словении", – отметил журналист.