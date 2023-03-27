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Ротань против Скрипника, Сити - Ливерпуль и чемпионская битва в Бундеслиге. Футбол на неделю

Премьер-лига
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Еще два дня сборных, а затем возвращается клубный футбол

Ротань против Скрипника, Сити - Ливерпуль и чемпионская битва в Бундеслиге. Футбол на неделю

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас список матчей, которые вам могут быть интересными в течение следующей недели – с 27 марта по 2 апреля.

Понедельник, 27 марта

Международная пауза продолжается. Кроме национальных сборных, среди которых выделяется пара Франции и Ирландии, стоит обратить внимание и на матч молодежной сборной Украины – уже с Ротанем команда сыграет с Италией, тоже вышедшей на Евро-2023.

  • Италия U-21 – Украина U-21. 21:00. Товарищеский матч. YouTube, Суспільне региональные
  • Ирландия – Франция. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO
  • Польша – Албания. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO
  • Молдова – Чехия. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO
  • Швеция – Азербайджан. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO
  • Австрия – Эстония. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO
  • Нидерланды – Гибралтар. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO
Все самые яркие моменты матчей в режиме Live в Telegram UA-Football

Вторник, 28 марта

Последний игровой день сборных весной обрадует нас матч между Шотландией и Испанией. Можно обратить внимание на поединок Грузия-Норвегия, где встретятся таланты Кварацхелия и Эдегор. Всегда горячими получаются поединки между Турцией и Хорватией.

  • Грузия – Норвегия. 19:00. Отбор по Евро-2024. MEGOGO
  • Шотландия – Испания. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO
  • Турция – Хорватия. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO
  • Швейцария – Израиль. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO
  • Германия – Бельгия. 21:45. Товарищеский матч

Пятница, 31 марта

А вот и снова клубный футбол. Руслан Малиновский с Марселем будет принимать Монпелье. А еще в Германии "Айнтрахт", которая все еще может вклиниться в борьбу за Лигу Чемпионов, примет "Бохум", выигравший два последних поединка, в том числе "Лейпциг".

  • "Айнтрахт" – "Бохум". 21:30. Бундеслига
  • "Марсель" – "Монпелье". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 1 апреля

Руслан Ротань после приключений со сборными вернется в клуб, чтобы принять бой с "Ворсклой". В Англии выделяется встреча "Сити" и "Ливерпуля", Зинченко должен сыграть против "Лидса", а Мудрика будем ждать в игре с "Астон Виллой". Для любителей интересного, но не попсового рекомендуем встречу "Брайтона" и "Брентфорда".

В Германии может быть момент истины в борьбе за чемпионство – "Бавария" уже с Тухелем во главе примет "Боруссию" из Дортмунда. В Испании будем поддерживать Цыганкова – его команда будет играть дерби с "Эспаньолом". А в Италии встретятся всегда амбициозные "Интер" и "Фиорентина".

  • "Металлист" – "Колос". 13:00. УПЛ, УНИАН
  • "Минай" – "Ингулец". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Верес" – "Кривбасс". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Манчестер Сити" – "Ливерпуль". 14:30. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Александрия" – "Ворскла". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Жирона" – "Эспаньол". 15:00. Ла Лига. MEGOGO
  • "Арсенал" – "Лидс". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Брайтон" - "Брентфорд". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Интер" – "Фиорентина". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Челси" – "Астон Вилла". 19:30. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Бавария" – "Боруссия" Д. 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Ювентус" – "Верона". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Эльче" – "Барселона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
  • "Ланс" – "Ренн". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 2 апреля

В УПЛ сыграет вся четверка лидеров: "Динамо" с главным аутсайдером, "Днепр-1" с харьковчанами, "Шахтер" – с одесситами, а "Заря" – с львовянами. В Англии будет битва за место в ТОП-4 – "Ньюкасл" – МЮ. В Италии пока действующий чемпион "Милан" встретится с будущим – "Наполи". Учитывая, что Куртуа получил травму в лагере сборной, не исключено, что Лунин сыграет против "Вальядолида". Но центральный поединок тура в Испании – "Атлетико" – "Бетис". Во Франции должно быть интересно в игре с ПСЖ с "Лионом".

  • "Львов" – "Динамо". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Металлист 1925" – "Днепр-1". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Черноморец" – "Шахтер". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Заря" – "Рух". 15:00. УПЛ. УНИАН
  • "Реал" – "Вальядолид". 17:15. Ла Лига. MEGOGO
  • "Ньюкасл" – МЮ. 18:30. ОПЛ. Setanta Sports
  • "Наполи" – "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • ПСЖ – "Лион". 21:45. Лига 1. MEGOGO
  • "Атлетико" – "Бетис". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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В статье: Бундеслига Английская Премьер-лига Серия А Ла Лига Украинская Премьер-лига
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