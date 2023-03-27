Ротань против Скрипника, Сити - Ливерпуль и чемпионская битва в Бундеслиге. Футбол на неделю

UA-Футбол собрал для вас список матчей, которые вам могут быть интересными в течение следующей недели – с 27 марта по 2 апреля.

Понедельник, 27 марта

Международная пауза продолжается. Кроме национальных сборных, среди которых выделяется пара Франции и Ирландии, стоит обратить внимание и на матч молодежной сборной Украины – уже с Ротанем команда сыграет с Италией, тоже вышедшей на Евро-2023.

Италия U-21 – Украина U-21. 21:00. Товарищеский матч. YouTube, Суспільне региональные

Ирландия – Франция. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO

Польша – Албания. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO

Молдова – Чехия. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO

Швеция – Азербайджан. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO

Австрия – Эстония. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO

Нидерланды – Гибралтар. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO

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Вторник, 28 марта

Последний игровой день сборных весной обрадует нас матч между Шотландией и Испанией. Можно обратить внимание на поединок Грузия-Норвегия, где встретятся таланты Кварацхелия и Эдегор. Всегда горячими получаются поединки между Турцией и Хорватией.

Грузия – Норвегия. 19:00. Отбор по Евро-2024. MEGOGO

Шотландия – Испания. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO

Турция – Хорватия. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO

Швейцария – Израиль. 21:45. Отбор по Евро-2024. MEGOGO

Германия – Бельгия. 21:45. Товарищеский матч

Пятница, 31 марта

А вот и снова клубный футбол. Руслан Малиновский с Марселем будет принимать Монпелье. А еще в Германии "Айнтрахт", которая все еще может вклиниться в борьбу за Лигу Чемпионов, примет "Бохум", выигравший два последних поединка, в том числе "Лейпциг".

"Айнтрахт" – "Бохум". 21:30. Бундеслига

"Марсель" – "Монпелье". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 1 апреля

Руслан Ротань после приключений со сборными вернется в клуб, чтобы принять бой с "Ворсклой". В Англии выделяется встреча "Сити" и "Ливерпуля", Зинченко должен сыграть против "Лидса", а Мудрика будем ждать в игре с "Астон Виллой". Для любителей интересного, но не попсового рекомендуем встречу "Брайтона" и "Брентфорда".

В Германии может быть момент истины в борьбе за чемпионство – "Бавария" уже с Тухелем во главе примет "Боруссию" из Дортмунда. В Испании будем поддерживать Цыганкова – его команда будет играть дерби с "Эспаньолом". А в Италии встретятся всегда амбициозные "Интер" и "Фиорентина".

"Металлист" – "Колос". 13:00. УПЛ, УНИАН

"Минай" – "Ингулец". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Верес" – "Кривбасс". 14:00. УПЛ. Setanta Sports

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль". 14:30. ОПЛ. Setanta Sports

"Александрия" – "Ворскла". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Жирона" – "Эспаньол". 15:00. Ла Лига. MEGOGO

"Арсенал" – "Лидс". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Брайтон" - "Брентфорд". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Интер" – "Фиорентина". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Челси" – "Астон Вилла". 19:30. ОПЛ. Setanta Sports

"Бавария" – "Боруссия" Д. 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Ювентус" – "Верона". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Эльче" – "Барселона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

"Ланс" – "Ренн". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 2 апреля

В УПЛ сыграет вся четверка лидеров: "Динамо" с главным аутсайдером, "Днепр-1" с харьковчанами, "Шахтер" – с одесситами, а "Заря" – с львовянами. В Англии будет битва за место в ТОП-4 – "Ньюкасл" – МЮ. В Италии пока действующий чемпион "Милан" встретится с будущим – "Наполи". Учитывая, что Куртуа получил травму в лагере сборной, не исключено, что Лунин сыграет против "Вальядолида". Но центральный поединок тура в Испании – "Атлетико" – "Бетис". Во Франции должно быть интересно в игре с ПСЖ с "Лионом".