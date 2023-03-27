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Черноморец за один день провел два спарринга
И в обоих победил
instagram.com/chernomoretsfc
В воскресенье, 26 марта, "
Во втором поединке "Черноморец" выиграл у победителя зимнего первенства области 2023 одесского "Титана" – 7:1. В поединке против аматоров мячи у "моряков" забивали: Илья Путря (14, с пенальти), Даниил Алефиренко (23, 57, 63, 85), Орест Кузык (53, 56).
"Черноморец" (U-19) в субботу также провел два спарринга. выиграли у одесского "Атлетика" со счетом 5:3, и у команды U-17 СДЮШОР "Черноморец" со счетом 5:2.
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