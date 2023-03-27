Черноморец за один день провел два спарринга

В воскресенье, 26 марта, " Черноморец " провел на своей базе в Совиньоне два тренировочных матча. В первой игре "моряки" победили одного из лидеров Второй лиги чемпионата Украины одесский клуб "Реал Фарма" со счетом 3:0. Два гола забил Александр Гладкий, еще один – игрок на просмотре.

Во втором поединке "Черноморец" выиграл у победителя зимнего первенства области 2023 одесского "Титана" – 7:1. В поединке против аматоров мячи у "моряков" забивали: Илья Путря (14, с пенальти), Даниил Алефиренко (23, 57, 63, 85), Орест Кузык (53, 56).

"Черноморец" (U-19) в субботу также провел два спарринга. выиграли у одесского "Атлетика" со счетом 5:3, и у команды U-17 СДЮШОР "Черноморец" со счетом 5:2.