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Черноморец за один день провел два спарринга

Премьер-лига
(1 голосов)

И в обоих победил

Черноморец за один день провел два спарринга

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

В воскресенье, 26 марта, "Черноморец" провел на своей базе в Совиньоне два тренировочных матча. В первой игре "моряки" победили одного из лидеров Второй лиги чемпионата Украины одесский клуб "Реал Фарма" со счетом 3:0. Два гола забил Александр Гладкий, еще один – игрок на просмотре.

Во втором поединке "Черноморец" выиграл у победителя зимнего первенства области 2023 одесского "Титана" – 7:1. В поединке против аматоров мячи у "моряков" забивали: Илья Путря (14, с пенальти), Даниил Алефиренко (23, 57, 63, 85), Орест Кузык (53, 56).

"Черноморец" (U-19) в субботу также провел два спарринга. выиграли у одесского "Атлетика" со счетом 5:3, и у команды U-17 СДЮШОР "Черноморец" со счетом 5:2.

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В статье: Черноморец (Одесса) Реал Фарма (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.03.2023 в 17:40
ГРИ надо помочь Реал -Фарме-отдайте им для усиления команды и выхода в 1 лигу Штогрина--Гладкого -Паста и других игроков в которых ЧО не нуждается --это будет хороший подарок --Бобко же отдали в Карпаты а своим надо тоже помогать
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