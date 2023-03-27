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Металлист 1925 подписал опытного опорного полузащитника

Премьер-лига
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Андрей Ткачук возвращается в элиту украинского футбола

Металлист 1925 подписал опытного опорного полузащитника

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" подписал контракт с 35-летним украинским опорным полузащитником Андреем Ткачуком.

Соглашение сторон рассчитано до конца сезона.

В "Металлисте 1925" футболист будет выступать под 19-м номером.

Ткачук родился в Житомире, начал заниматься футболом в местном "Полисе".

На профессиональном уровне выступал за львовские "Карпаты", киевский "Арсенал", полтавскую "Ворсклу", казахстанские "Акжайик" и "Атарау", одесский "Черноморец" и "Минай". Последние полтора года играл за львовские "Карпаты" (31 матч, 2 гола).

На уровне УПЛ в активе Ткачука 245 матчей, в которых он забил 9 голов и отдал три результативных передачи. В еврокубках полузащитник сыграл 17 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста. Всего в профессиональном футболе Ткачук сыграл 378 матчей (15 голов, 8 ассистов).

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В статье: Андрей Ткачук Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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