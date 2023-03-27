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Металлист 1925 подписал опытного опорного полузащитника
Андрей Ткачук возвращается в элиту украинского футбола
metalist1925.com
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Соглашение сторон рассчитано до конца сезона.
В "Металлисте 1925" футболист будет выступать под 19-м номером.
Ткачук родился в Житомире, начал заниматься футболом в местном "Полисе".
На профессиональном уровне выступал за львовские "Карпаты", киевский "Арсенал", полтавскую "Ворсклу", казахстанские "Акжайик" и "Атарау", одесский "Черноморец" и "Минай". Последние полтора года играл за львовские "Карпаты" (31 матч, 2 гола).
На уровне УПЛ в активе Ткачука 245 матчей, в которых он забил 9 голов и отдал три результативных передачи. В еврокубках полузащитник сыграл 17 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста. Всего в профессиональном футболе Ткачук сыграл 378 матчей (15 голов, 8 ассистов).
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