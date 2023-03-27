Новичок Металлиста 1925: Куда меня звали, не хотелось уходить, а куда хотелось, то не звали

35-летний новичок " Металлистом 1925 " Андрей Ткачук рассказал о подписании контракта с харьковским клубом.

– Планировал ли ты, когда зимой уходил из "Карпат", что раньше львовского клуба окажешься в УПЛ?

– Конечно, не хотелось еще завершать карьеру, когда уходил из "Карпат". Надеялся, что найду команду. В принципе, были варианты, но, скажем так, куда меня звали, не хотелось уходить, а куда хотелось, то не звали. Поэтому я до последнего выжидал. И вот появился такой вариант с "Металлистом 1925", и я сразу откликнулся на такое предложение.

– Ты очень опытный футболист. Какие личные цели, мотивация?

– Мотивация у меня никогда не исчезала. Я всегда отдавался в поле на 100%. На возраст не смотрю, у меня, тьфу-тьфу-тьфу, не было никогда серьезных травм. За последние три года я ни одной тренировки не пропустил, держал себя в форме. Поэтому считаю, что физическое состояние позволяет мне еще играть.

– Ты начинал играть вместе с тренером "Металлиста 1925" Олегом Голодюком и даже немного старше его. Уже обсуждали, какой будет коммуникация, взаимодействие?

– Конечно, разговаривали с ним. Я понимаю, что он сейчас мой тренер, должна быть некая субординация. Мы умные люди, все понимаем, потому не будет никаких непонятностей.

– Кроме знакомства с тренером, в команде еще есть далеко не один игрок, с которым твои пути по-прежнему пересекались в одной команде. Благодаря этому адаптация должна быть легкой и быстрой?

– Конечно, я очень многих знаю. А те, кого не знаю, мы с ними пересекались на футбольном поле, были соперниками. В принципе меня приняли сразу, с первого дня. Чувствую, что ребята меня знают, относятся с уважением, как и я к ним. Никаких проблем с адаптацией у меня нет.

Здесь очень хорошая, дружелюбная атмосфера, только на позитиве все трудятся, многие футболисты улыбаются, это очень классно. Это помогает приспособиться. Я считаю, что все задачи, которые руководство клуба поставит перед командой до завершения сезона, мы сможем выполнить в такой атмосфере.