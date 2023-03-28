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Полузащитник Ингульца вернулся в общую группу клуба

Премьер-лига
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Он залечил повреждение, полученное на зимних сборах

Полузащитник Ингульца вернулся в общую группу клуба

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

"Ингулец" во время международной паузы продолжает готовиться к матчу 19-го тура УПЛ против "Миная". Наставник "казаков" Сергей Ковалец получил хорошие новости из лазарета команды.

Полузащитник Евгений Запорожец вернулся в общую группу петровского клуба. 28-летний хавбек получил повреждение еще во время зимних сборов, но сейчас уже восстановился.

В текущем сезоне Запорожец провел 14 матчей в УПЛ, забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.

Напомним, матч "Минай" - "Ингулец" пройдет в ближайшую субботу. Старт поединка - в 12:00.

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В статье: Ингулец (Петрово) Евгений Запорожец
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Источник:
inhulets.com

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