Полузащитник Ингульца вернулся в общую группу клуба

"Ингулец" во время международной паузы продолжает готовиться к матчу 19-го тура УПЛ против "Миная". Наставник "казаков" Сергей Ковалец получил хорошие новости из лазарета команды.

Полузащитник Евгений Запорожец вернулся в общую группу петровского клуба. 28-летний хавбек получил повреждение еще во время зимних сборов, но сейчас уже восстановился.

В текущем сезоне Запорожец провел 14 матчей в УПЛ, забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.

Напомним, матч "Минай" - "Ингулец" пройдет в ближайшую субботу. Старт поединка - в 12:00.