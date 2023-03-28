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Президент Вереса: Запас доверия к Вирту остается

Премьер-лига
(1 голосов)

В семи последних матчах взяла только одно очко

Президент Вереса: Запас доверия к Вирту остается

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Президент "Вереса" Игорь Надеин заявляет, что несмотря на последние игровые неудачи команды, вотум доверия к главному тренеру Юрию Вирту остается на высоком уровне.

Напомним, что в 7-ми своих последних матча команда потерпела 6 поражений и один раз сыграла вничью.

– Из нынешних результатов я не делаю никакой трагедии. Да, это неприятно. Да, это не то, на что рассчитывал я, болельщики, тренеры и сами игроки. Но поражения – это часть футбола и, к сожалению, мы переживаем их сейчас. Это, кстати, наверное, впервые с тех пор как я в "Вересе" мы попали в такую ситуацию. Можем это назвать черной полосой. Но это тоже опыт, который мы должны прожить и научиться исходить из такой ситуации, а не увязнуть в ней.

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– Изменился ли ваш уровень доверия к Юрию Вирту?

– Юрий Вирт – это тренер, с которым мы пережили выход в Первую лигу, затем получили золотые медали Первой лиги и путевку в украинскую Премьер-лигу. Первый сезон в УПЛ, я считаю, тоже был успешным. И если сосчитать, то команда прожила определенный цикл… Успешный трехлетний цикл. И вот после этого наступил спад. Такие циклы проживали и "Динамо" Лобановского, "Челси" Моуриньо, "Милан" Анчелотти, "Шахтер" Луческу и "Динамо" Реброва… Масштаб, конечно, не тот, но сейчас это переживает "Верес" с Виртом. Потому запас доверия к главному тренеру остается. Тем более, что я не вижу кризиса в игре, я вижу кризис в результате. Нам часто, особенно в матчах с "Ворсклой" и "Днепром-1", просто не везло. В общем, в этом сезоне не было провальных матчей, за которые стыдно. Мы боролись с "Динамо", не уступали по игре "Александрии", с "Зарей" были близки к тому, чтобы победить. И главное, нет кризиса внутри коллектива. Футболисты выходят и играют по полной все 90 минут. Это радует. Команда атакует, создает, единственное только – пока не реализует… Верю, что ребят, как говорят "прорвет", и это произойдет уже в ближайшем матче с "Кривбассом".

- То, что команда сейчас близка к зоне вылета… Не меняет ли это задач для "Вереса" на сезон?

– Я еще в начале сезона говорил, что наша задача выигрывать каждый матч. Оно не может измениться. От зоны вылета до пятой позиции сейчас всего десять очков. Этот чемпионат очень интересен и плотен. Поэтому главное, чтобы футболисты "Вереса" поверили в себя так же, как я верю в них.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.03.2023 в 17:27
возьмите Ротаня --он сейчас в моде--его лозунг
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