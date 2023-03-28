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Transfermarkt: Трубин и Матвиенко добавили в цене по 7 млн евро - Довбик самый дорогой украинский форвард

Премьер-лига
(2 голосов)

Обновленные цены на игроков УПЛ

Transfermarkt: Трубин и Матвиенко добавили в цене по 7 млн евро - Довбик самый дорогой украинский форвард

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Известный аналитический портал Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков УПЛ.

45 игроков обновили имеющиеся стоимости, среди которых множество игроков из донецкого "Шахтёра": 12 из 13 игроков получили повышение рыночного показателя.

Среди указанных в серьезный отрыв ушли Анатолий Трубин и Николай Матвиенко, а нападающий "Днепр-1" Артём Довбик возглавил рейтинг самых дорогих центрфорвардов Украины.

Наибольшую прибавку в рыночной стоимости получили голкипер Анатолий Трубин (+7 до 18 млн евро) и Николай Матвиенко (+7 до 18 млн евро). Они продолжают возглавлять рейтинг самых дорогих игроков УПЛ.

Плюс в цене получили еще несколько игроков Шахтера. Георгий Судаков смог зарекомендовать себя в качестве основного игрока национальной сборной (+3 до 9 млн евро), Бондаренко (+2 до 6 млн евро), Бондарь (+1 до 5 млн евро), Зубков (+1,5 до 4 млн евро), Сикань (+2 до 4 млн евро), Михайличенко (+0,5 до 3 млн евро), Ризнык (+0,5 до 2,5 млн евро) и Дмитрий Крыськив (+0,5 до 1,5 млн евро).

Форвард "Днепр-1" Артём Довбик добавил 1 млн до своей цены до 11 млн евро стал самым дорогим украинским центрфорвардом. Данный статус ранее имел Роман Яремчук, который по ходу обновления серьезно потерял в рыночном показателе (9 млн евро).

В стане киевского "Динамо", лишь четыре молодых игрока получили небольшую прибавку к стоимости, наибольшая из которых у вратаря Руслана Нещерета (+0,5 до 2 млн евро).

Transfermarkt: Трубин и Матвиенко добавили в цене по 7 млн евро - Довбик самый дорогой украинский форвард - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Артем Довбик Николай Матвиенко СК Днепр-1 Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
28.03.2023 в 18:28
Ви шо там на трансфермаркете об двері й#бнулись, Степа і Бондар 5 мультів? Це як ? За Бондаря я би і 200 штук не дав))
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