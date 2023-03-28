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Буряк - об игре Динамо: Ну нельзя же всё время играть "в крови", в подкатах, постоянно убиваться на поле

Премьер-лига
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И замена Луческу среди сезона вряд-ли решит проблему

Буряк - об игре Динамо: Ну нельзя же всё время играть "в крови", в подкатах, постоянно убиваться на поле

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" Леонид Буряк ответил на вопрос, стоит ли киевлянам менять главного тренера.

— Исчерпал ли себя Луческу в этом "Динамо"? Какова вероятность, что он уйдет после окончания сезона?

— Ну, это вопросы точно не ко мне. И я этих вопросов не хочу касаться. Что толку, если мы сейчас с тобой поговорим о том, кто уйдёт, или не уйдёт. Это вопросы — к президенту клуба, к людям, которые принимают соответствующие решения.

Но важно понимать, что для команды остаться посреди сезона без тренера — это очень сложная ситуация. Кроме того, надо учитывать, что Луческу поддерживают многие руководители клуба, а футболисты команды симпатизируют и ему, и его тренировочному процессу.

Тем более, что прямо сейчас во всём разобраться может только Луческу. Со стороны ведь невозможно понять, что именно команда сделала неправильно в том или ином матче — для этого надо знать установку тренера на игру, быть на тренировках команды. А со стороны можно сказать лишь то, что я уже неоднократно говорил: команде необходимы два-три футболиста, от которых в игре можно будет оттолкнуться. Ну нельзя же всё время играть "в крови", в подкатах, постоянно "убиваться" на поле. Мало того, что это неэффективно, так это еще и никому не интересно — никто на такой футбол смотреть не захочется.

"Динамо" во все времена отличалось агрессивностью в игре. И начиная с Соловьева, Маслова, Лобановского, кроме первого места и зрелищной игры, у "Динамо" в задачах и целях ничего не было. Президент клуба всё прекрасно понимает и озабочен тем, как создать конкурентно способную команду. Но сейчас у нас всех с вами такая реальность, что решить данную задачу неимоверно трудно.

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В статье: Мирча Луческу Леонид Буряк Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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