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Металлист подписал испанского защитника
Защитник уже в заявке команды
фото из свободных источников
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Официально клуб о новичке еще не объявил, однако профиль игрока уже появился в заявке харьковчан на официальном сайте УПЛ.
Защитник является воспитанником "Вальядолида", однако за основную команду сыграл всего два матча в Кубке Испании, зато провел более ста игр за команду "Вальядолид Б".
В сезоне 2020/2021 Роберто играл в аренде за "Нумансию". С лета 2021-го он пол года был без клуба, после чего пополнил ряды польской "Короны" – своего последнего клуба до подписания контракта с "Металлистом".
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