Металлист подписал испанского защитника

" Металлист " подписал 25-летнего испанского защитника Роберто Корраля.

Официально клуб о новичке еще не объявил, однако профиль игрока уже появился в заявке харьковчан на официальном сайте УПЛ.

Защитник является воспитанником "Вальядолида", однако за основную команду сыграл всего два матча в Кубке Испании, зато провел более ста игр за команду "Вальядолид Б".

В сезоне 2020/2021 Роберто играл в аренде за "Нумансию". С лета 2021-го он пол года был без клуба, после чего пополнил ряды польской "Короны" – своего последнего клуба до подписания контракта с "Металлистом".