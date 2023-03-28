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Металлист подписал испанского защитника

Премьер-лига
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Защитник уже в заявке команды

Металлист подписал испанского защитника

фото из свободных источников

Новина українською

"Металлист" подписал 25-летнего испанского защитника Роберто Корраля.

Официально клуб о новичке еще не объявил, однако профиль игрока уже появился в заявке харьковчан на официальном сайте УПЛ.

Защитник является воспитанником "Вальядолида", однако за основную команду сыграл всего два матча в Кубке Испании, зато провел более ста игр за команду "Вальядолид Б".

В сезоне 2020/2021 Роберто играл в аренде за "Нумансию". С лета 2021-го он пол года был без клуба, после чего пополнил ряды польской "Короны" – своего последнего клуба до подписания контракта с "Металлистом".

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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