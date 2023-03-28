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Эдмар прошел стажировку в лондонском Арсенале - ФОТО
Тренер плодотворно провел международную паузу
metalist1925.com
Исполняющий обязанности главного тренера "
В Англию тренер отправился после матча с "Ворсклой". Пригласил в Арсенал Эдмара его друг - Эду Гаспар, работающий спортивным директором "канониров".
Учитывая, что именно в этот период в Лондоне находилась сборная Украины, Эдмар также побывал на матче национальной команды против Англии. И еще до того он посетил лагерь сборной, где пообщался в частности с Александром Зинченко и Михаилом Мудриком.
"Мои впечатления от пребывания в расположении "Арсенала" – максимально положительные. В этом клубе все работает на самом высоком уровне. Когда заходишь на их базу, сразу видишь, что каждый знает, что он должен делать и для чего он это делает, все работают ради успехов команды. Эти слова касаются как обычных работников, так и, конечно, руководителей клуба, таких как главный тренер Микель Артета или спортивный директор Эду Гаспар. Он проделал огромную работу для того, чтобы команда была там, где есть сейчас.
Я очень благодарен руководству нашего клуба за то, что они способствовали тому, что я прошел стажировку в "Арсенале". Эта поездка не является поездкой для путешествия. Из этой стажировки мы обязательно сделаем выводы. Постараемся внедрять все то самое лучшее, что работает в "Арсенале". Это касается как тренировочного процесса, так и функционирования клуба в целом. Конечно, учитывая наши украинские реалии и возможности. Но у нас в клубе все понимают, что нужно постоянно развиваться. Становиться лучше должны руководители, тренеры, игроки. Мы должны расти и мы будем это делать", – отметил Эдмар.
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