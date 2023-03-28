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Буряк - о судействе в УПЛ: Мне звонит Татулян и задает один вопрос - ну что, я плохо работал?
Нынешнее судейство в УПЛ действительно вызывает вопросы
fcdynamo.kiev.ua
Бывший главный тренер киевского "
"Я не хотел бы говорить конкретно о судействе, но надо признать: какой у нас сейчас футбол, такое же и судейство. Тут тоже нет квалификации.
Украинский судейский цех всегда был на высшем уровне. Наши арбитры работали и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, и в европейских клубках. Вспомнить того же Мирослава Ступара.
Но то, что имеет место сейчас, — это не судейство. Потому что ошибок — просто масса! Взять тот же матч "Динамо" с "Ингульцом", который судила Монзуль. Оба гола в ворота "Динамо" были забиты после чистых фолов. В первом случае человек сыграл рукой, во втором — толкнул соперника в спину. Это действительно сопутствующие факторы. Но в первую очередь — наглядная демонстрация отсутствия квалификации у наших судей.
Мне сейчас на этой ниве часто звонит после того или иного матча наш известный арбитр Сергей Татулян. И задаёт один вопрос: "Ну что, я плохо работал?". Сейчас просто непонятно, за что вообще судью получают зарплату? У нас и судей-то, можно сказать, просто нет", - сказал Буряк.
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