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Стали известны сроки восстановления игрока Зари, пережившего остановку сердца
Олег Данченко совсем скоро вернется к футболу
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Зари" Олег Данченко, который пережил сердечный приступ на зимних сборах в Турции, через две-три недели уже вернется к тренировкам в общей группе команды.
Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
Источник также высказался по поводу будущего Максима Хланя. В СМИ были слухи, что он больше не сыграет за первую команду луганчан, если не согласится на пролонгацию контракта. Его соглашение, согласно данным Transfermarkt, действует до 31 декабря 2023 года.
В "Заре" эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
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