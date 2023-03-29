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Стали известны сроки восстановления игрока Зари, пережившего остановку сердца

Премьер-лига
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Олег Данченко совсем скоро вернется к футболу

Стали известны сроки восстановления игрока Зари, пережившего остановку сердца

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Зари" Олег Данченко, который пережил сердечный приступ на зимних сборах в Турции, через две-три недели уже вернется к тренировкам в общей группе команды.

Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Источник также высказался по поводу будущего Максима Хланя. В СМИ были слухи, что он больше не сыграет за первую команду луганчан, если не согласится на пролонгацию контракта. Его соглашение, согласно данным Transfermarkt, действует до 31 декабря 2023 года.

В "Заре" эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

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В статье: Заря (Луганск) Олег Данченко Максим Хлань
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