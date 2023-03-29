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Новости из стана Динамо: сборники вернулись, Бущан работает в зале
Динамо готовится к матчу с Львовом
fcdynamo.com
В среду, 29 марта, киевские динамовцы провели очередную тренировку в преддверии матча 19-го тура
Первая часть занятия прошла в недавно открытом новом спортивном зале киевлян на клубной базе в Вити-Литовской.
После этого футболисты и тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу переместились на тренировочные поля, где и продолжили тренировку.
Отмечается, что голкипер бело-синих Денис Бойко продолжает заниматься по индивидуальной программе. Георгий Бущан сегодня уже работал в зале вместе с партнерами.
Что касается динамовских сборников, то Александр Караваев, Денис Попов, Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский уже вернулись в Киев и провели сегодня полноценную тренировку.
Руслан Нещерет, Антон Боль, Антон Царенко, Константин Овчаренко, Решат Рамадани, Кахим Перрис и Самба Диалло приедут в ближайшее время. Аналогично – игроки "Динамо" U19 Артем Бенедюк и Игорь Горбач.
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