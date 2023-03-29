Буряк: Не нравилось, что с Ингульцом Динамо играло с одним нападающим и семь человек в обороне

Экс-наставник " Динамо " Леонид Буряк попробовал структурировать причины нынешних неудач киевской команды.

— Луческу прямо сказал, что у "Динамо" сейчас кризис. В чем, на ваш взгляд, его причины?

— Кризис начался ещё с пандемией. И кризис этот продолжается до сих пор — война. В этих условиях находятся все команды, у каждой свои задачи. Одни хотят остаться в Премьер-лиге. Другие хотят стать чемпионом. У каждого своя мотивация.

Кризис в той или иной мере пришел в каждую нашу команду. Больше всего, конечно, пострадали "Динамо" и "Шахтёр". Потому что эти команды покинуло большое количество футболистов. Я не знаю статистику по "Шахтёру", но "Динамо" покинуло 11 футболистов. И это ведущие исполнители!

И теперь кризис. Потому что не хватает исполнительского мастерства и не хватает этих футболистов, которые ушли. Всё-таки и Цыганков, и Забарный, и де Пена были ведущими футболистами "Динамо". В этом контексте многих можно перечислять и их наберется порядка 10-11, думаю.

У каждой команды сейчас есть проблемы. Но, конечно, многие вещи мне не нравятся и с точки зрения самой игры "Динамо". Например, мне не нравится, что с тем же "Ингульцом" мы играем с одним нападающим. И семь человек в обороне! Два опорных, четыре защитника, вратарь — это, считайте, семь человек в обороне.

— Вы сказали, основная проблема — это всё-таки потеря исполнителей и соответствующая теперь ситуация с кадрами. Не было ли в связи с этим ошибкой отпустить Цыганкова и Забарного?

— Но мы ведь не должны отказываться от того, что надо открывать дорогу нашим футболистам. И когда-то эти футболисты вернутся с хорошим багажом. И будут может быть, работать тренерами. Это приоритет. Сперва нужно помочь клубу, поиграть, год-два-три, помочь ему решить какие-то задачи, а после этого можно спокойно искать команду и уехать. У каждого продукта есть своя цена. И если продукт долго пролежал, он переспел и уже никого не интересует.

Если есть возможность, есть предложения клубов, то, естественно, этим надо руководствоваться. Тем более, за те деньги, которые предложили за Цыганкова и Забарного, конечно, надо было их отпускать. Но они остаются нашими футболистами. И мы теперь будем надеяться, что они когда-то вернутся в Украину и принесут какую-то пользу нашему футбол.

— Сейчас у "Динамо" проблема больше с квалификацией исполнителей или с организацией игры?

— Нельзя недооценивать роль присутствия в команде определяющих её игру исполнителей. Почему в своё время в "Динамо" быстро росли я, Блохин? Потому что рядом были Мунтян, Пузач, Рудаков, Хмельницкий. Мы каждый день получали уроки! И там "на фу-фу" не проходило — просто так в составе ты играть никак не мог. И это чувствовалось, и все это понимали.

Сейчас ситуация, конечно, другая. Как мы уже выше сказали, — кризис. Но такого количества шансов для молодежи, которое даёт Луческу, в "Динамо" еще никто не давал. И сейчас можно говорить о том, что и в "Динамо", и вообще в нашем чемпионате мы наблюдаем в чистом виде украинский футбол. Ни одного ведь иностранца, не считая частности.