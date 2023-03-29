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Цыганков - о своей адаптации: Самая большая проблема – мой испанский язык
Украинец продолжает процесс адаптации в Жироне
Фото: gironafc.cat
Украинский вингер "
"Невероятные, новые ощущения, новый этап в моей жизни. Стараемся сейчас этим наслаждаться. Мне действительно нравится Жирона. И город, и футбольный клуб. Все люди здесь стараются каждый день помочь мне. Большое спасибо им. Гораздо легче, когда люди поддерживают тебя и пытаются помочь.
Адаптация, думаю, прошла хорошо. Как я сказал, каждый пытается помочь с любой проблемой, которая у меня могла быть в Испании, потому что это новая страна, новая лига.
Самая большая проблема – мой испанский язык, потому что я не говорю на нем, но каждый день стараюсь учить, немного новых слов, немного… Надеюсь, через несколько месяцев будет легче.
Мы готовимся к борьбе. Это будет трудная игра. Изо всех сил стараемся на тренировках. Думаю, будем готовы к этому матчу, " - сказал Цыганков.
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