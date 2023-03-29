  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганков - о своей адаптации: Самая большая проблема – мой испанский язык
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганков - о своей адаптации: Самая большая проблема – мой испанский язык

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Украинец продолжает процесс адаптации в Жироне

Цыганков - о своей адаптации: Самая большая проблема – мой испанский язык

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков рассказал о том, как проходит его адаптация в испанском клубе.

"Невероятные, новые ощущения, новый этап в моей жизни. Стараемся сейчас этим наслаждаться. Мне действительно нравится Жирона. И город, и футбольный клуб. Все люди здесь стараются каждый день помочь мне. Большое спасибо им. Гораздо легче, когда люди поддерживают тебя и пытаются помочь.

Адаптация, думаю, прошла хорошо. Как я сказал, каждый пытается помочь с любой проблемой, которая у меня могла быть в Испании, потому что это новая страна, новая лига.

Самая большая проблема – мой испанский язык, потому что я не говорю на нем, но каждый день стараюсь учить, немного новых слов, немного… Надеюсь, через несколько месяцев будет легче.

Мы готовимся к борьбе. Это будет трудная игра. Изо всех сил стараемся на тренировках. Думаю, будем готовы к этому матчу, " - сказал Цыганков.

По теме
yellow-arrow
Буряк: Не нравилось, что с Ингульцом Динамо играло с одним нападающим и семь человек в обороне
yellow-arrow
Новости из стана Динамо: сборники вернулись, Бущан работает в зале
yellow-arrow
Угадайте украинский клуб по иностранным футболистам, которые в нем играли - Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
GironaFC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде