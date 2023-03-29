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Шепелев: У Динамо есть задача играть в еврокубках, попадать в Лигу чемпионов

Премьер-лига
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(2 голосов)

И за нее киевляне намерены бороться

Шепелев: У Динамо есть задача играть в еврокубках, попадать в Лигу чемпионов

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев поделился ожиданиями от матча со "Львовом" и от второй части сезона в целом.

– В ближайшем туре "Динамо" сыграет со "Львовом". Учитывая, что в прошлом матче у нашей команды был неудачный результат и нам как всегда нужна только победа, какой настрой перед игрой?

– Игроки всегда настраиваются на матчи, проблем с этим нет. Мы просто не ожидали, что будет такой результат в чемпионате. Мы рассчитывали бороться за первое место, а получается, что в первой игре уступили, потом еще. Конечно, ты начинаешь думать, искать проблемы, причины. Пытаешься все это исправить, но когда опять у тебя это не получается, то психологически чувствуешь себя не очень хорошо.

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– И все же, задача команды одна – выдать победную серию и подняться вверх таблицы?

– Конечно, мы хотим реабилитироваться за неудачи и постараться выжать максимум из оставшихся игр. Потому что у нас есть задача играть в еврокубках, попадать в Лигу чемпионов. Это главная задача, и за нее, по моему мнению, можно побороться.

– Более личностный вопрос. В этом сезоне в команде появился еще один человек на твоей позиции – Джастин Лонвейнк. Уже некоторое время вы тренируетесь и играете вместе. Как соперничать с ним?

– Нормальная конкуренция, как и со всеми. В общем, я сейчас могу один матч сыграть опорником, второй повыше, третий на фланге. Это немного необычно, но я всегда стараюсь и стараюсь выполнять все, что от меня требует тренерский штаб.

– По ощущениям, в каких игровых аспектах ты превосходишь Джастина, а в каких он тебя?

– Это больше видит тренер, я об этом сказать не могу. В чем лучше он, в чем я. Это не столь важно. Важно сейчас – побеждать, это мое главное футбольное желание.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Шепелев
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.03.2023 в 20:36
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