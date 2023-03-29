Львов просматривает двух своих бывших игроков

ФК "Львов" может подписать двух игроков, которые ранее уже выступали за команду.

Как сообщает Sport Arena, на просмотре в команде находятся полузащитник Богдан Мышенко и нападающий Эрнест Антви.

Оба игрока ранее выступали в составе львовян. Мышенко отыграл за команду Олега Дулуба 10 матчей в осенней части сезона, после чего клуб расторг с ним контракт по согласию сторон.

Эрнест выступал за львовян до лета 2022 года, после чего перешел в "Актобе", но покинул казахстанскую команду в январе.

Напомним, что недавно "Львов" уволил главного тренера Олега Дулуба, а команду возглавил Анатолий Бессмертный.

На данный момент львовяне занимают последнее место в УПЛ с багажом в 13 очков.