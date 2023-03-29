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Львов просматривает двух своих бывших игроков
Интересный подход к комплектованию команды
Фото: ФК Львов
Как сообщает Sport Arena, на просмотре в команде находятся полузащитник Богдан Мышенко и нападающий Эрнест Антви.
Оба игрока ранее выступали в составе львовян. Мышенко отыграл за команду Олега Дулуба 10 матчей в осенней части сезона, после чего клуб расторг с ним контракт по согласию сторон.
Эрнест выступал за львовян до лета 2022 года, после чего перешел в "Актобе", но покинул казахстанскую команду в январе.
Напомним, что недавно "Львов" уволил главного тренера Олега Дулуба, а команду возглавил Анатолий Бессмертный.
На данный момент львовяне занимают последнее место в УПЛ с багажом в 13 очков.
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