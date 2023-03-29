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Павелко: Зеленский ставил задачу обеспечить условия для проведения УПЛ, мы с клубами это сделали
УПЛ продолжается, несмотря на войну
facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко высказал свое мнение относительно возобновления
"Это была наша обязанность – восстановить клубный футбол. И именно на территории Украины. Я не раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он ставил задачу обеспечить все условия проведения чемпионата на нашей земле.
Совместно с клубами мы это сделали и начали чемпионат в День Государственного флага Украины, 23 августа. Это очень символично.
Футбол должен нести людям радость, надежду на мирную жизнь. Да, жаль, пока без болельщиков. Но победим и все мы, все украинцы – пойдем болеть трибунами", – сказал Павелко.
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