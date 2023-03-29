Хомченовский: Кривбассу нужно настраиваться на каждый матч УПЛ, как на последнюю битву

Хавбек " Кривбасса " Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от предстоящего поединка 19-го тура УПЛ против "Вереса".

"Кривбассу" нужно настраиваться на каждый матч как на последнюю битву. Нужно подтверждать слова, которые сказал Юрий Николаевич, что мы – единый коллектив и тогда у нас все получится. Это показала турнирная таблица УПЛ, ведь аутсайдеров или середняков нет.

Все команды сражаются до последнего за очки в каждом матче. Да, с "Вересом" будет тяжело, но будем пытаться победить", – сказал Хомченовский.