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Хомченовский: Кривбассу нужно настраиваться на каждый матч УПЛ, как на последнюю битву
В субботу у Кривбасса матч с Вересом
Фото: ФК Кривбасс
Хавбек "
"Кривбассу" нужно настраиваться на каждый матч как на последнюю битву. Нужно подтверждать слова, которые сказал Юрий Николаевич, что мы – единый коллектив и тогда у нас все получится. Это показала турнирная таблица УПЛ, ведь аутсайдеров или середняков нет.
Все команды сражаются до последнего за очки в каждом матче. Да, с "Вересом" будет тяжело, но будем пытаться победить", – сказал Хомченовский.
Напомним, что матч "Верес" – "Кривбасс" состоится 1 апреля и начнется в 14:00.
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