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Монзуль: Коллеги во всем мире очень удивлены, что у нас сейчас в таких сложных условиях проходит УПЛ
УПЛ продолжается
Скриншот Сетанта Спортс
Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказала о том, что многие ее европейские коллеги удивлены, что УПЛ продолжается в условиях полномасштабной войны.
"Когда я рассказываю коллегам со всего мира, что у нас сейчас в таких сложных условиях проходит чемпионат Украины, они очень удивлены.
Гордятся, что у нас много сил и достаточно отваги, чтобы в столь сложное время продолжать играть в футбол. Я считаю, что это очень-очень положительный момент", — сказала Монзуль.
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