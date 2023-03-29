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Монзуль: Коллеги во всем мире очень удивлены, что у нас сейчас в таких сложных условиях проходит УПЛ

Премьер-лига
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УПЛ продолжается

Монзуль: Коллеги во всем мире очень удивлены, что у нас сейчас в таких сложных условиях проходит УПЛ

Скриншот Сетанта Спортс

Новина українською

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказала о том, что многие ее европейские коллеги удивлены, что УПЛ продолжается в условиях полномасштабной войны.

"Когда я рассказываю коллегам со всего мира, что у нас сейчас в таких сложных условиях проходит чемпионат Украины, они очень удивлены.

Гордятся, что у нас много сил и достаточно отваги, чтобы в столь сложное время продолжать играть в футбол. Я считаю, что это очень-очень положительный момент", — сказала Монзуль.

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В статье: Украинская Премьер-лига Екатерина Монзуль
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