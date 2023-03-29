Монзуль: Коллеги во всем мире очень удивлены, что у нас сейчас в таких сложных условиях проходит УПЛ

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказала о том, что многие ее европейские коллеги удивлены, что УПЛ продолжается в условиях полномасштабной войны.

"Когда я рассказываю коллегам со всего мира, что у нас сейчас в таких сложных условиях проходит чемпионат Украины, они очень удивлены.

Гордятся, что у нас много сил и достаточно отваги, чтобы в столь сложное время продолжать играть в футбол. Я считаю, что это очень-очень положительный момент", — сказала Монзуль.