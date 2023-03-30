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Алексею Михайличенко - 60 лет: что вы знаете о легендарном игроке Динамо? Квиз

Премьер-лига
(2 голосов)

Юбилею выдающегося футболиста киевлян посвящается

Алексею Михайличенко - 60 лет: что вы знаете о легендарном игроке Динамо? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В предпоследний день этого месяца, 30 марта, легендарному футболисту киевского "Динамо" Алексею Михайличенко исполняется 60 лет. По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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