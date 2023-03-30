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Динамо продолжает ждать решение УАФ по дисквалификации Буяльского

Премьер-лига
(1 голосов)

КДК УАФ еще не вынес вердикт

Динамо продолжает ждать решение УАФ по дисквалификации Буяльского

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский не поможет команде в ближайшем матче УПЛ против "Львова". Как известно, 30-летний хавбек продолжает отбывать дисквалификацию.

При этом киевляне не знают, сколько еще матчей пропустит футболист. Пресс-служба "бело-синих" отметила, что клуб ждет решение УАФ. Ранее сообщалось, что КДК УАФ рассмотрит дело Буяльского как раз сегодня, 30 марта.

Напомним, Виталий получил красную карточку после финального матча против "Днепра-1" (1:0) за оскорбление в адрес арбитра. Ранее он уже пропустил одну встречу - против "Зари" (0:1).

В текущем сезоне хавбек забил 11 голов в 17 матчах чемпионата Украины. Матч "Львов" - "Динамо" пройдет 2 апреля во Львове.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (3)
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Gogagoga (Львів)
30.03.2023 в 11:42
Вони дуже зайняті....
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+2
-1
avatar
yuriy762 (Харьков)
30.03.2023 в 11:50
Специально ради самогО Буяльского, конечно должны были немедленно собраться. Ну а вообще - он одну только игру и пропустил, впереди как минимум 2 тура. (Дисциплинарные правила УАФ: оскорбление арбитра наказывается дисквалификацией от 3 до 5 матчей)
Ответить
0
-4
lir1205 (Запорожье)
30.03.2023 в 13:03
кривушкіну треба купити рожеві окуляри
+1
0

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