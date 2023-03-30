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Динамо продолжает ждать решение УАФ по дисквалификации Буяльского
КДК УАФ еще не вынес вердикт
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский не поможет команде в ближайшем матче УПЛ против "Львова". Как известно, 30-летний хавбек продолжает отбывать дисквалификацию.
При этом киевляне не знают, сколько еще матчей пропустит футболист. Пресс-служба "бело-синих" отметила, что клуб ждет решение УАФ. Ранее сообщалось, что КДК УАФ рассмотрит дело Буяльского как раз сегодня, 30 марта.
Напомним, Виталий получил красную карточку после финального матча против "Днепра-1" (1:0) за оскорбление в адрес арбитра. Ранее он уже пропустил одну встречу - против "Зари" (0:1).
В текущем сезоне хавбек забил 11 голов в 17 матчах чемпионата Украины. Матч "Львов" - "Динамо" пройдет 2 апреля во Львове.
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