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Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

Такую информацию дают у бизнесмена

Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена, владельца "Восрклы" Константина Жеваго

Об этом сообщила пресс-служба Жеваго в комментарии УП.

Отмечается, что суд принял решение 30 марта "после тщательного рассмотрения всех материалов дела, с учетом всех доказательств и аргументов, которые предоставила сторона защиты".

По мнению Жеваго, решение французского суда "подтверждает, что дело против него является политическим и не имеет юридической основы".

Источник УП в правоохранительных органах подтвердил, что такое решение было принято судом в Шамбери.

Также СМИ обратились за комментарием в Государственное бюро расследований и ОГП.

Напомним, что Жеваго задержали 27 декабря на горнолыжном курорте в Куршевеле по запросу украинских властей. Бывшего депутата Верховной Рады подозревают в растрате 113 миллионов долларов банку "Финансы и кредит", что нанесло ущерб его вкладчикам и интересам государств. Банк разорился в 2015 году.

5 января суд во французском городке Шамбери согласился отпустить Константина Жеваго на свободу зпод залог в миллион евро. Сейчас он проживает в Париже без права покидать территорию Франции.

Относительно "Ворсклы", ранее вице-президент клуба Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго
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Комментарии (1)
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rimofip (Киев)
30.03.2023 в 16:54
Эээх, у кого-то реальная взятка за прекращения дела из рук выскользнула
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