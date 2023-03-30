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Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину
Такую информацию дают у бизнесмена
Фото: із відкритих джерел
Суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена, владельца "
Об этом сообщила пресс-служба Жеваго в комментарии УП.
Отмечается, что суд принял решение 30 марта "после тщательного рассмотрения всех материалов дела, с учетом всех доказательств и аргументов, которые предоставила сторона защиты".
По мнению Жеваго, решение французского суда "подтверждает, что дело против него является политическим и не имеет юридической основы".
Источник УП в правоохранительных органах подтвердил, что такое решение было принято судом в Шамбери.
Также СМИ обратились за комментарием в Государственное бюро расследований и ОГП.
Напомним, что Жеваго задержали 27 декабря на горнолыжном курорте в Куршевеле по запросу украинских властей. Бывшего депутата Верховной Рады подозревают в растрате 113 миллионов долларов банку "Финансы и кредит", что нанесло ущерб его вкладчикам и интересам государств. Банк разорился в 2015 году.
5 января суд во французском городке Шамбери согласился отпустить Константина Жеваго на свободу зпод залог в миллион евро. Сейчас он проживает в Париже без права покидать территорию Франции.
Относительно "Ворсклы", ранее вице-президент клуба Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.
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