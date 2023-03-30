Суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину

Суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена, владельца " Восрклы " Константина Жеваго

Об этом сообщила пресс-служба Жеваго в комментарии УП.

Отмечается, что суд принял решение 30 марта "после тщательного рассмотрения всех материалов дела, с учетом всех доказательств и аргументов, которые предоставила сторона защиты".

По мнению Жеваго, решение французского суда "подтверждает, что дело против него является политическим и не имеет юридической основы".

Источник УП в правоохранительных органах подтвердил, что такое решение было принято судом в Шамбери.

Также СМИ обратились за комментарием в Государственное бюро расследований и ОГП.

Напомним, что Жеваго задержали 27 декабря на горнолыжном курорте в Куршевеле по запросу украинских властей. Бывшего депутата Верховной Рады подозревают в растрате 113 миллионов долларов банку "Финансы и кредит", что нанесло ущерб его вкладчикам и интересам государств. Банк разорился в 2015 году.

5 января суд во французском городке Шамбери согласился отпустить Константина Жеваго на свободу зпод залог в миллион евро. Сейчас он проживает в Париже без права покидать территорию Франции.

Относительно "Ворсклы", ранее вице-президент клуба Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.