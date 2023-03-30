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Кривбасс и Шахтер заплатят по 10 тысяч гривен за скандальное поведение официальных лиц

Премьер-лига
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КДК выдал штраф каждому из участников перепалки

Кривбасс и Шахтер заплатят по 10 тысяч гривен за скандальное поведение официальных лиц

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

КДК УАФ рассмотрел инцидент с поведением официальных лиц "Кривбасса" и "Шахтера" до, во время и после очного матча в 17-м туре УПЛ (0:3).

По решению Комитета оба клуба вынуждены заплатить по 10 тысяч гривен.

Напомним, что конфликт сторон изначально возник из-за того, что криворожцы отказали в просьбе "горняков" перенести матч во Львов.

В итоге, во время матча в Кривом Роге наставник "горняков" Игор Йовичевич нелицеприятно высказался в сторону вице-президента "Кривбасса" Артема Гагарина.

Читайте такжеВице-президент Кривбасса сказал, что Йовичевич его послал. Тренер принес извинения. ВИДЕО

На послематчевой пресс-конференции Гагарин и Йовичевич обсудили этот конфликт, после чего он стал достоянием общественности. Впрочем, тренер принес свои извинения, сославшись на эмоции, которые и были приняты криворожской стороной.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Артем Гагарин
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Источник:
УАФ

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