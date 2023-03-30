Кривбасс и Шахтер заплатят по 10 тысяч гривен за скандальное поведение официальных лиц

КДК УАФ рассмотрел инцидент с поведением официальных лиц "Кривбасса" и "Шахтера" до, во время и после очного матча в 17-м туре УПЛ (0:3).

По решению Комитета оба клуба вынуждены заплатить по 10 тысяч гривен.

Напомним, что конфликт сторон изначально возник из-за того, что криворожцы отказали в просьбе "горняков" перенести матч во Львов.

В итоге, во время матча в Кривом Роге наставник "горняков" Игор Йовичевич нелицеприятно высказался в сторону вице-президента "Кривбасса" Артема Гагарина.

На послематчевой пресс-конференции Гагарин и Йовичевич обсудили этот конфликт, после чего он стал достоянием общественности. Впрочем, тренер принес свои извинения, сославшись на эмоции, которые и были приняты криворожской стороной.