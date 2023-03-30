Трубин с Базуну - два самых дорогих молодых вратаря мира на данный момент

Известный аналитический портал Transfermarkt на этой неделе обновил цены на некоторых футболистов УПЛ.

Наибольшую прибавку в рыночной стоимости получил голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который на данный момент оценен в 18 млн евро .

Таким образом, украинский кипер на данный момент является одним из самых дорогих вратарей мира в возрасте до 21 года.

Он делит первую строчку рейтинга с Гевином Базуна из "Саутгемптона".