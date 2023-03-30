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Трубин с Базуну - два самых дорогих молодых вратаря мира на данный момент

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Transfermarkt оценивает обеих киперов в 18 млн евро

Трубин с Базуну - два самых дорогих молодых вратаря мира на данный момент

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Известный аналитический портал Transfermarkt на этой неделе обновил цены на некоторых футболистов УПЛ.

Наибольшую прибавку в рыночной стоимости получил голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который на данный момент оценен в 18 млн евро.

Таким образом, украинский кипер на данный момент является одним из самых дорогих вратарей мира в возрасте до 21 года.

Он делит первую строчку рейтинга с Гевином Базуна из "Саутгемптона".

Трубин с Базуну - два самых дорогих молодых вратаря мира на данный момент - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (1)
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студент (Харьков)
30.03.2023 в 22:36
Пи*здеж чистой воды! Не может вратарь пропустивший аж месь мячей в одном матче стоить так дорого! Не может!
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