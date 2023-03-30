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Трубин с Базуну - два самых дорогих молодых вратаря мира на данный момент
Transfermarkt оценивает обеих киперов в 18 млн евро
Фото: ФК Шахтер Донецк
Известный аналитический портал Transfermarkt на этой неделе обновил цены на некоторых футболистов УПЛ.
Наибольшую прибавку в рыночной стоимости получил голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который на данный момент
Таким образом, украинский кипер на данный момент является одним из самых дорогих вратарей мира в возрасте до 21 года.
Он делит первую строчку рейтинга с Гевином Базуна из "Саутгемптона".
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Источник:Transfermarkt
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Комментарии (1)
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студент (Харьков)
30.03.2023 в 22:36
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