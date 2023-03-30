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Командир подразделения Kraken: Ходят слухи, что дом Ярославского при оккупации охраняли русские солдаты

Премьер-лига
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Очень интересные данные от одного из командиров Krakenа

Командир подразделения Kraken: Ходят слухи, что дом Ярославского при оккупации охраняли русские солдаты

Новина українською

Один из командиров подразделения Kraken, фанат "Металлиста" Сергей "Чили" Величко рассказал интересную информацию о судьбе имущества президента клуба Александра Ярославского, которое временно находилось на оккупированной территории.

"Он (Ярославский) полностью бросил клуб, уехал. Вот эта смешная история "продам яхту". Ну и где яхта? Где деньги?

Есть еще история, что на Старом Салтове, в Мартовой, в его дом залезли русские, что-то вроде бы вынесли, но потом это все вернулось обратно, и потом появилась какая-то русская охрана.

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Но это одни разговоры. Но как летали на "птичках" там, то видели, что его дом полностью цел и все там хорошо. Так что не знаю, возможно у него есть какая-то коммуникация с русскими.

То, что он никак не помогает ни клубу, ни фанатам, никому - это факт.

Есть ли у Ярославского шансы в третий раз вернуться в "Металлист"? Не знаю. Пусть сначала свои уголовные дела позакрывает. Кажется, у государства к нему много вопросов есть. Да и у нас, у фанатов есть очень много вопросов к нему", - рассказал "Чили".

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В статье: Александр Ярославский война с россией Металлист (Харьков)
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Источник:
Бомбардир

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