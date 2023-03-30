Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Командир подразделения Kraken: Ходят слухи, что дом Ярославского при оккупации охраняли русские солдаты
Очень интересные данные от одного из командиров Krakenа
Один из командиров подразделения Kraken, фанат "
"Он (Ярославский) полностью бросил клуб, уехал. Вот эта смешная история "продам яхту". Ну и где яхта? Где деньги?
Есть еще история, что на Старом Салтове, в Мартовой, в его дом залезли русские, что-то вроде бы вынесли, но потом это все вернулось обратно, и потом появилась какая-то русская охрана.
Но это одни разговоры. Но как летали на "птичках" там, то видели, что его дом полностью цел и все там хорошо. Так что не знаю, возможно у него есть какая-то коммуникация с русскими.
То, что он никак не помогает ни клубу, ни фанатам, никому - это факт.
Есть ли у Ярославского шансы в третий раз вернуться в "Металлист"? Не знаю. Пусть сначала свои уголовные дела позакрывает. Кажется, у государства к нему много вопросов есть. Да и у нас, у фанатов есть очень много вопросов к нему", - рассказал "Чили".
Популярное сейчас
- Футболист, убивший свою бывшую девушку и отдавший её труп на съедение собакам, хочет тренировать элитных спортсменов
- КДК дисквалифицировал Буяльского на три матча, один поединок он уже пропустил
- На пути в плей-офф. Итоги первого этапа отбора к Евро-2024. Места для Украины есть и в Дивизионе В, и в Дивизионе А
- Украинские арбитры вылетели из первой категории УЕФА. Один судит официальные матчи в США
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО