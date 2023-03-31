Металлист - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Харьковский "Металлист" продолжает идти без побед в 2023-м году. Коллективу Огненовича ныне не позавидуешь, ведь в трех матчах весенней части, харьковчане дважды уступили в трех играх, причем проиграли они прямым конкурентам за выживание. 0:0 против "Александрии" доказали, что "Металлист" может играть дисциплинированно в обороне, однако показатели в атаке вызывают грусть. И вряд ли что-то удалось исправить за международную паузу.

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Соперником харьковчанам будет другой клуб, отрицающий важность существования голов в чужие ворот. "Колос" - одна из самых грустных команд в УПЛ, однако дисциплина и компактность в обороне позволяют коллективу Вышняка спокойно идти в середине таблицы. Осталось только начать забить и делать это стабильно.

Смотрите матч 19-го тура УПЛ в субботу, первого апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "Униан", а также на Youtube-канала "Football Hub".