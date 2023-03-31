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Металлист - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Металлист" - "Колос", украинская Премьер-лига, первое апреля 2023

Металлист - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист" продолжает идти без побед в 2023-м году. Коллективу Огненовича ныне не позавидуешь, ведь в трех матчах весенней части, харьковчане дважды уступили в трех играх, причем проиграли они прямым конкурентам за выживание. 0:0 против "Александрии" доказали, что "Металлист" может играть дисциплинированно в обороне, однако показатели в атаке вызывают грусть. И вряд ли что-то удалось исправить за международную паузу.

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Соперником харьковчанам будет другой клуб, отрицающий важность существования голов в чужие ворот. "Колос" - одна из самых грустных команд в УПЛ, однако дисциплина и компактность в обороне позволяют коллективу Вышняка спокойно идти в середине таблицы. Осталось только начать забить и делать это стабильно.

Смотрите матч 19-го тура УПЛ в субботу, первого апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "Униан", а также на Youtube-канала "Football Hub".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист" - "Колос" на UA-Футбол>>

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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