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Александрия - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Ворскла", украинская Премьер-лига, первое апреля 2023

Александрия - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Потренировав впервые в жизни взрослую сборную Украины, а после еще и посетив матч молодежки, Руслан Ротань возвращается к клубному футболу. При его каденции "Александрия" и дальше идет без побед (четыре ничьих в четырех играх), что сильно усложняет команде борьбу за медали. Если о таковой все еще мечтает руководство.

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У "Ворсклы" дела идут не лучше. Коллектив Скрипника все еще далек от еврокубковой зоны и вряд ли сможет за неё зацепиться в нынешнем сезоне. Уже не после трех играх в 2023-м году без побед. Или может после международной паузы таки прорвет?

Смотрите матч 19-го тура УПЛ в субботу, первого апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Ворскла" на UA-Футбол>>

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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