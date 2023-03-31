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Металлист официально объявил о трансфере испанского защитника

Премьер-лига
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Футболист будет играть под 33-м номером

Металлист официально объявил о трансфере испанского защитника

Фото: ФК Металіст

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"Металлист" на своем официальном сайте объявил о подписании защитник Роберто Коррала.

Срок действия контракта не разглашается. Ранее сообщалось, что харьковчане заявили 25-летнего испанца на весеннюю часть УПЛ. В новом клубе футболист будет выступать с цифрой 33 на спине.

Коррал является воспитанником испанского "Реал Вальядолида". В структуре этого клуба он находился до 2021 года и преимущественно выступал за "Реал Вальядолид B", проведя всего 102 поединка в составе команды.

После аренды в "Нумансию" игрок покинул Испанию и перешел в польский клуб "Корона" (Кельце). В течение прошлого года Роберто провел 21 поединок в составе этой команды.

Основная позиция новичка желто-синих - левый защитник.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
fcmetalist.com

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