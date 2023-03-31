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Металлист официально объявил о трансфере испанского защитника
Футболист будет играть под 33-м номером
Фото: ФК Металіст
"Металлист" на своем официальном сайте объявил о подписании защитник Роберто Коррала.
Срок действия контракта не разглашается. Ранее сообщалось, что харьковчане заявили 25-летнего испанца на весеннюю часть УПЛ. В новом клубе футболист будет выступать с цифрой 33 на спине.
Коррал является воспитанником испанского "Реал Вальядолида". В структуре этого клуба он находился до 2021 года и преимущественно выступал за "Реал Вальядолид B", проведя всего 102 поединка в составе команды.
После аренды в "Нумансию" игрок покинул Испанию и перешел в польский клуб "Корона" (Кельце). В течение прошлого года Роберто провел 21 поединок в составе этой команды.
Основная позиция новичка желто-синих - левый защитник.
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