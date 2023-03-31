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Новичок Металлиста: Меня немного пугала ситуация в Украине из-за войны

Премьер-лига
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Роберто Коррал рассказал, почему принял предложение харьковчан

Новичок Металлиста: Меня немного пугала ситуация в Украине из-за войны

Фото: Instagram

Новина українською

Новичок "Металлиста" Роберто Коррал дал первое интервью клубной пресс-службе.

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— Как возникла возможность твоего перехода в "Металлист"? Ты раньше что-то знал о нашем клубе и чемпионате Украины вообще?

В феврале я расторг контракт с "Короной" по взаимному согласию и вернулся в Испанию, чтобы продолжить тренировки и освободить мысли на пару недель. Тогда мне и сказали, что мной интересуется "Металлист". Я знал об этом клубе, он имеет хорошую репутацию и имя в Европе. Я также считаю УПЛ одной из лучших европейских лиг, поэтому на спортивном уровне мне очень хотелось приехать сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом и развиваться.

Единственная проблема заключалась в том, что меня немного пугала ситуация в Украине из-за войны. Но мне подробно объяснили, как это работает, рассказали, что матчи проводятся с максимальным соблюдением мер безопасности и я смог приехать сюда за пару дней до подписания контракта, чтобы убедиться. Все действительно выглядело очень приятно и комфортно.

— Очень мало испанцев ранее выступали в чемпионате Украины. В чем причина, как считаешь?

Потому что в целом испанцам очень комфортно в родной стране из-за климата, языка, конкуренции. Им обычно не нравится идея покидать эту зону комфорта. Я также считаю, что стиль футбола в Украине сильно отличается от испанского. Здесь он больше физически-технический, в то время, как в Испании - тактико-технический. К счастью, я прожил в Польше год, смог приобрести опыт игры вне дома и смог оценить многие нюансы, как на спортивном уровне, так и в жизни. Насколько я понял, в бытовом плане Украина и Польша достаточно близки, да и футбол в этих странах похож.

— Что можешь сказать о своей новой команде и игроках? Какие впечатления от тренировочного процесса?

Я был приятно удивлен, когда в минувшую субботу мы играли товарищеский матч против "Днепра-1". Я увидел много футбола высокого уровня, как от соперника, так и от нашей команды. У меня было очень хорошее чувство, мы закончили этот матч со счетом 3:3.

Игроки "Металлиста" с первого дня моего пребывания здесь заставили меня почувствовать себя полноценным членом команды. Ребята старались адаптировать меня как можно быстрее, чтобы я с первого матча мог помогать коллективу. Поэтому, у меня очень хорошее впечатление от "Металлиста". Я приятно удивлен и чувствую, моя адаптация может пройти так же быстро, как и в Польше год назад, - рассказал Коррал.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
fcmetalist.com.ua

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