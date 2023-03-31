"Цирк": Динамо отреагировало на новость о сроке дисквалификации Буяльского

"Динамо" осталось недовольным наказанием для своего футболиста Виталия Буяльского. КДК УАФ сообщил, что полузащитник "бело-синих" дисквалифицирован на 3 матча "за нецензурные и оскорбительные высказывания" в адрес арбитра.

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Пресс-служба киевлян решила показать свою реакцию на это решение, поставив под текстом с новостью хештеги эмодзи клоуна и цирка, а также оставив на фото пометку цирка-шапито.

Напомним, что один матч (с "Зарей") Виталий уже пропустил. Также он не поможет киевлянам в поединках против "Львова" и "Миная".