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"Цирк": Динамо отреагировало на новость о сроке дисквалификации Буяльского

Премьер-лига
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(2 голосов)

Пресс-служба киевлян высмеяла решение КДК УАФ

"Цирк": Динамо отреагировало на новость о сроке дисквалификации Буяльского

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" осталось недовольным наказанием для своего футболиста Виталия Буяльского. КДК УАФ сообщил, что полузащитник "бело-синих" дисквалифицирован на 3 матча "за нецензурные и оскорбительные высказывания" в адрес арбитра.

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Пресс-служба киевлян решила показать свою реакцию на это решение, поставив под текстом с новостью хештеги эмодзи клоуна и цирка, а также оставив на фото пометку цирка-шапито.

Напомним, что один матч (с "Зарей") Виталий уже пропустил. Также он не поможет киевлянам в поединках против "Львова" и "Миная".

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
31.03.2023 в 11:42
Рішення КДК по Буяльському ганьба та апофеоз правового нігілізму. А ще легалізація розправи над неугодним футболістом. Достатньо арбітру показати червону картку футболісту та записати, що той матюкався, і все: КДК схвалить. Чи був факт порушення діло вторинне. Можете зловтішатися над Динамо, але таке свавілля може стосуватися футболіста будь-якого клубу.
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
31.03.2023 в 10:47
Цирк це ігорюша суркіс в спортивному костюмі і шльопанцях в Монако. В 90-тих лишився.
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0
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
31.03.2023 в 11:37
У Вас є фото чи відео такої знаменної події? Чи аби що ляпнути?
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0

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