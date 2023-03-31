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Динамо подписало новый контракт с игроком молодежки

Премьер-лига
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Соглашение - до лета 2026 года

Динамо подписало новый контракт с игроком молодежки

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" объявило о подписании нового контракта с 20-летним голкипером команды Денисом Игнатенко. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Игнатенко делал первые шаги в родной Сумской области, а в ДЮФЛ уже выступал в составе бело-синих. После окончания учебы в Академии имени Валерия Лобановского перешел в юношескую команду "Динамо", в составе которой дебютировал 21 августа 2020 в поединке с донецким "Олимпиком" (4:3).

В текущем сезоне он провел 15 матчей в юношеском чемпионате Украины U-19. Также вратарь регулярно привлекается к тренировкам основной команды "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Динамо U19 (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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