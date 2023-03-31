Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги между "Львовом" и киевским "Динамо".

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Столичная команда едет в гости к явному аутсайдеру и однозначному претенденту на вылет из Высшего дивизиона. К тому же, подопечные Мирчи Луческу еще не потеряли шансы на медали по итогам сезона. Сумеют ли хозяева зацепиться за очки? Смогут ли гости продемонстрировать уверенную игру? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 2 апреля – в 12:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский