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Наставник Руха подтвердил интерес к игрокам его команды от Динамо и Шахтера

Премьер-лига
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Официальных предложений нет

Наставник Руха подтвердил интерес к игрокам его команды от Динамо и Шахтера

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал заинтересованность украинских грандов к молодым игрокам львовской команды.

— Как украинские гранды относятся к молодым талантам "Руха"?

Думаю, что ими интересуются. Но сейчас нет официальных предложений. Мы хотим, чтобы наши футболисты остались в команде, они помогут создать конкурентоспособную атмосферу, в которой игроки получат развитие.

— Что может предложить "Рух", чтобы футболист отказал "Динамо" и "Шахтеру"?

У нас есть хорошие условия для тренировок молодых футболистов, а для них это - важно. Наш клуб делает ставку на молодых, поэтому они понимают, что у нас получат больше игрового времени. В этом возрасте нужно играть и это поможет в росте.

Мы находимся во Львове, совсем недалеко от Европы. У нас есть контакты с зарубежными клубами и скаутами, которые будут наблюдать за нашими игроками. Футболисту нужно вырасти, а потом куда-то переходить, не надо спешить.

— Была информация, что "Динамо" обратило внимание на Сапугу, Романа и Слюсара. По ним были официальные предложения?

Я не слышал, что гранды делали официальные предложения, но то, что интересуются - однозначно, - сказал Пономарев в интервью "Украинский футбол".

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В статье: Рух (Львов) Виталий Пономарев
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