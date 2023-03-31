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Наставник Руха подтвердил интерес к игрокам его команды от Динамо и Шахтера
Официальных предложений нет
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал заинтересованность украинских грандов к молодым игрокам львовской команды.
— Как украинские гранды относятся к молодым талантам "Руха"?
— Думаю, что ими интересуются. Но сейчас нет официальных предложений. Мы хотим, чтобы наши футболисты остались в команде, они помогут создать конкурентоспособную атмосферу, в которой игроки получат развитие.
— Что может предложить "Рух", чтобы футболист отказал "Динамо" и "Шахтеру"?
— У нас есть хорошие условия для тренировок молодых футболистов, а для них это - важно. Наш клуб делает ставку на молодых, поэтому они понимают, что у нас получат больше игрового времени. В этом возрасте нужно играть и это поможет в росте.
Мы находимся во Львове, совсем недалеко от Европы. У нас есть контакты с зарубежными клубами и скаутами, которые будут наблюдать за нашими игроками. Футболисту нужно вырасти, а потом куда-то переходить, не надо спешить.
— Была информация, что "Динамо" обратило внимание на Сапугу, Романа и Слюсара. По ним были официальные предложения?
— Я не слышал, что гранды делали официальные предложения, но то, что интересуются - однозначно, - сказал Пономарев в интервью "Украинский футбол".
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