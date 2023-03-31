Премьер-лига
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УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 21-го тура
Тур растянется на 3 дня
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 21-го тура УПЛ сезона-2022/23
21-й ТУР
14 апреля (пятница)
"Минай" - "Кривбасс" 13:00
"Рух" - "Динамо" 15:00
15 апреля (суббота)
"Ингулец" - "Колос" 13:00
"Металлист" - "Верес" 13:00
"Металлист 1925" - "Александрия" 15:00
"Заря" - "Днепр-1" 15:00
16 апреля (воскресенье)
"Шахтер" - "Львов" 14:00
"Черноморец" - "Ворскла" 15:00
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Источник:УПЛ
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