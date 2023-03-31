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УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 21-го тура

Премьер-лига
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Тур растянется на 3 дня

УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 21-го тура

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 21-го тура УПЛ сезона-2022/23

21-й ТУР

14 апреля (пятница)

"Минай" - "Кривбасс" 13:00

"Рух" - "Динамо" 15:00

15 апреля (суббота)

"Ингулец" - "Колос" 13:00

"Металлист" - "Верес" 13:00

"Металлист 1925" - "Александрия" 15:00

"Заря" - "Днепр-1" 15:00

16 апреля (воскресенье)

"Шахтер" - "Львов" 14:00

"Черноморец" - "Ворскла" 15:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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