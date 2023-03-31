Нападающий Кривбасса: В Ровно едем за реваншем

Нападающий "Кривбасса" Денис Устименко рассказал о подготовке команды к матчу 19-го тура УПЛ против "Вереса".

- Подготовка проходит как всегда в штатном режиме. Разбираем "Верес". Отыгрываем определенные тактические упражнения, которые могут дать нам положительный результат. Все с нетерпением ждем игры, ведь за две недели без официальных матчей успели соскучиться по УПЛ. Что касается "Вереса", то это очень слаженная команда, имеет хорошие бойцовские качества. Неуступчивый соперник, одним словом. Отмечу, что они также хорошо играют на контратаках.

- Недавний победный спарринг против "Кремня" пригодился "Кривбассу", чтобы поддержать форму?

- Безусловно, эта игра помогла не выпасть из физического тонуса в перерыве УПЛ из-за матчей сборных. Встреча оказалась очень непростой. Нам противостояла хорошая команда. Благодарны им за спарринг.

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- Помнишь матч первого круга в Киеве?

- Да, конечно, игра была напряженной и равной. Они забили первыми и нам так и не удалось сравнять счет. Настраивались взять очки в том матче, но не повезло. В Ровно едем за реваншем. Честно говоря, в Ровне никогда раньше не играл, даже на юношеском уровне, поэтому это может быть мой дебют в этом городе.

- В таблице "Кривбасс" идет седьмым. Какие мысли по этому поводу?

- Давление в таблице достаточно большое, поэтому с каждым матчем все может измениться: можно подняться, но и можно немного опуститься. Поэтому в каждом туре играем только на победу. Пятое еврокубковое место? Не хочется загадывать, но все реально. Мы работали и будем упорно работать для того, чтобы достичь максимальных результатов в чемпионате. Только время покажет, как оно будет, - сказал Устименко.

Матч "Верес" - "Кривбасс" состоится 1 апреля в 14:00. Напомним, игра первого круга завершилась минимальной победой ровечан - 1:0.