Война за еврокубки. Как юристы помогли запорожскому Металлургу обойти Металлист. ВИДЕО

Чемпионат Украины-2001/02. В борьбе за последнюю четвертую на тот момент путевку в Кубок УЕФА на финише соревнований вели борьбу запорожский Металлург и харьковский Металлист. После заключительного финального свистка в сезоне все обсуждали выход в еврокубки харьковчан, однако благодаря юристам уже после завершения соревнований запорожцам удалось обойти конкурента в таблице. Как это стало возможным? Подробно рассказывает известный комментатор Роберто Моралес.