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Война за еврокубки. Как юристы помогли запорожскому Металлургу обойти Металлист. ВИДЕО

Премьер-лига
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Лето 2002-го было одним из самых скандальных в истории украинского футбола

Война за еврокубки. Как юристы помогли запорожскому Металлургу обойти Металлист. ВИДЕО

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Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Украины-2001/02. В борьбе за последнюю четвертую на тот момент путевку в Кубок УЕФА на финише соревнований вели борьбу запорожский Металлург и харьковский Металлист. После заключительного финального свистка в сезоне все обсуждали выход в еврокубки харьковчан, однако благодаря юристам уже после завершения соревнований запорожцам удалось обойти конкурента в таблице. Как это стало возможным? Подробно рассказывает известный комментатор Роберто Моралес.

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В статье: Роберто Моралес Металлист (расформирован 2016) (Харьков) Металлург (расформирован 2018) (Запорожье) Металлург (Запорожье) канал UA-Футбол Металлист (Харьков)
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