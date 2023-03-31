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Война за еврокубки. Как юристы помогли запорожскому Металлургу обойти Металлист. ВИДЕО
Лето 2002-го было одним из самых скандальных в истории украинского футбола
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Чемпионат Украины-2001/02. В борьбе за последнюю четвертую на тот момент путевку в Кубок УЕФА на финише соревнований вели борьбу запорожский Металлург и харьковский Металлист. После заключительного финального свистка в сезоне все обсуждали выход в еврокубки харьковчан, однако благодаря юристам уже после завершения соревнований запорожцам удалось обойти конкурента в таблице. Как это стало возможным? Подробно рассказывает известный комментатор Роберто Моралес.
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