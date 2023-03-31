Минай – Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Девятнадцатый тур УПЛ откроют очным матчем прямые конкуренты – бойцы за выживание в чемпионате Украины. Хотя и "Минай", и "Ингулец" в последнее время демонстрировали довольно неплохие результаты, они не перестали быть аутсайдерами. Но очный матч должен подарить немало интриг: кто лучше готов бороться за свое место под солнцем?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 19-го тура состоится в субботу, первого апреля 2023-го, в 12:00 в пригороде Ужгорода. Стадион – "Минай-Арена". Игру в прямом эфире покажет компания Setanta Sports. Смотреть можно как на OTT, так и на линейных телеканалах, входящих в пакет других цифровых платформ.

Также будет трансляция матча в YouTube – на канале Setanta Sports УПЛ. Плейер с трансляцией в день матча появится на нашем сайте. Следите за обновлениями.