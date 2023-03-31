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Минай – Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Девятнадцатый тур УПЛ откроют очным матчем прямые конкуренты – бойцы за выживание в чемпионате Украины. Хотя и "Минай", и "Ингулец" в последнее время демонстрировали довольно неплохие результаты, они не перестали быть аутсайдерами. Но очный матч должен подарить немало интриг: кто лучше готов бороться за свое место под солнцем?
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Матч 19-го тура состоится в субботу, первого апреля 2023-го, в 12:00 в пригороде Ужгорода. Стадион – "Минай-Арена". Игру в прямом эфире покажет компания Setanta Sports. Смотреть можно как на OTT, так и на линейных телеканалах, входящих в пакет других цифровых платформ.
Также будет трансляция матча в YouTube – на канале Setanta Sports УПЛ. Плейер с трансляцией в день матча появится на нашем сайте. Следите за обновлениями.
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