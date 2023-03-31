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Львов сыграет с Шахтером дважды подряд – Источник
Команды хотят провести перенесенный матч первого круга
Фото: ФК Шахтар
"Львов" и "Шахтер" проведут перенесенный матч первого круга между 20-м и 21-м турами - 12-го или 13-го апреля, сообщает ТаТоТаке.
Львовянам придется играть с горняками дважды подряд. Дата матча 16-го апреля (21-й тур) уже официально подтверждена, так что оптимальный день для перенесенного поединка 6-го тура УПЛ будет 13 апреля.
Оба матча будут сыграны на "Арене Львов".
Календарь первых четырех матчей Анатолия Бессмертного на должности главного тренера "Львова" выглядит непростым - "Динамо", "Днепр-1", "Шахтер" и еще раз "Шахтер".
Напомним, "Шахтер" занимает 1-е место, набрав 42 балла. "Львов" с 13 очками замыкает турнирную таблицу УПЛ.
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