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Львов сыграет с Шахтером дважды подряд – Источник

Премьер-лига
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Команды хотят провести перенесенный матч первого круга

Львов сыграет с Шахтером дважды подряд – Источник

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

"Львов" и "Шахтер" проведут перенесенный матч первого круга между 20-м и 21-м турами - 12-го или 13-го апреля, сообщает ТаТоТаке.

Львовянам придется играть с горняками дважды подряд. Дата матча 16-го апреля (21-й тур) уже официально подтверждена, так что оптимальный день для перенесенного поединка 6-го тура УПЛ будет 13 апреля.

Оба матча будут сыграны на "Арене Львов".

Календарь первых четырех матчей Анатолия Бессмертного на должности главного тренера "Львова" выглядит непростым - "Динамо", "Днепр-1", "Шахтер" и еще раз "Шахтер".

Напомним, "Шахтер" занимает 1-е место, набрав 42 балла. "Львов" с 13 очками замыкает турнирную таблицу УПЛ.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке

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