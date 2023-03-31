Болельщики Кривбасса выбрали лучшего игрока команды в марте

"Кривбасс" подвел итоги голосования, в котором болельщики выбирали игрока по итогам марта.

Победителем стал полузащитник Рифет Капич, который набрал 66% голосов. Второе место досталось хавбеку Дмитрию Хомченовскому (12%), а замкнул тройку голкипер Богдан Сарнавский - 11%. Четвертый защитник Даниил Бескоровайный (8%), а пятый - вингер Артур Микитишин (3%).

В уходящем месяце Капич сыграл три полных матча за криворожцев и отметился двумя голами в ворота "Львова" (2:2). Ранее босниец был признан лучшим игроком 18-го тура УПЛ.