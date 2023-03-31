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Черноморец и Шахтер рассудит Коваленко. Судейские назначения 19-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Система VAR будет задействована на двух поединках

Черноморец и Шахтер рассудит Коваленко. Судейские назначения 19-го тура УПЛ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 19-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

19 тур

1 апреля (суббота)

"Минай" — "Ингулец". Минай. Стадион "Минай-Арена". 12.00. Арбитр — Монзуль К.В. (Харьков),

"Металлист" — "Колос". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00 Арбитр — Дердо А.В. (Черноморск),

"Верес" — "Кривбасс". Ровно. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр — Бондаренко Д.Е. (Одесса), Арбитр VAR — Балакин Н.А. (Киевская обл.),

"Александрия" — "Ворскла". Александрия. КСК "Ника". 15.00. Арбитр — Козык Я.В. (Мукачево),

2 апреля (воскресенье)

"Львов" — "Динамо". Львов. Стадион "СКИФ". 13.00. Арбитр — Пасхал И.Ю. (Херсон),

"Металлист 1925" — "Днепр-1". Ковалевка. Стадион "Колос". 14.00. Арбитр — Омельченко А.В. (Славянск),

"Черноморец" — "Шахтер". Одесса. Стадион "Черноморец". 15.00. Арбитр — Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR — Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

"Заря" — "Рух". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15.00. Арбитр — Романов В.М. (Днепр).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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УАФ

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