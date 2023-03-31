Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец и Шахтер рассудит Коваленко. Судейские назначения 19-го тура УПЛ
Система VAR будет задействована на двух поединках
фото - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 19-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
19 тур
1 апреля (суббота)
"Минай" — "Ингулец". Минай. Стадион "Минай-Арена". 12.00. Арбитр — Монзуль К.В. (Харьков),
"Металлист" — "Колос". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00 Арбитр — Дердо А.В. (Черноморск),
"Верес" — "Кривбасс". Ровно. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр — Бондаренко Д.Е. (Одесса), Арбитр VAR — Балакин Н.А. (Киевская обл.),
"Александрия" — "Ворскла". Александрия. КСК "Ника". 15.00. Арбитр — Козык Я.В. (Мукачево),
2 апреля (воскресенье)
"Львов" — "Динамо". Львов. Стадион "СКИФ". 13.00. Арбитр — Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Металлист 1925" — "Днепр-1". Ковалевка. Стадион "Колос". 14.00. Арбитр — Омельченко А.В. (Славянск),
"Черноморец" — "Шахтер". Одесса. Стадион "Черноморец". 15.00. Арбитр — Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR — Шурман Д.Л. (Киевская обл.),
"Заря" — "Рух". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15.00. Арбитр — Романов В.М. (Днепр).
Популярное сейчас
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Месси и Сикан в одном лице. ВИДЕО чудо-гола и эпичного фейла футболистки Вольфсбурга за один матч ЛЧ
- Это пенальти? ВИДЕО 11-метрового на 120+8 минуте, спасшего женский Челси от вылета из ЛЧ
- Командир подразделения Kraken: Ходят слухи, что дом Ярославского при оккупации охраняли русские солдаты
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо