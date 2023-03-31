Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков признан лучшим игроком Шахтера в марте, Ракицкий - на втором месте
Также в тройке Кевин Келси
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник Георгий Судаков стал лучшим игроком "
Свои голоса за 20-летнего хавбека отдали 40,9% опрошенных.
Второе место занял защитник "оранжево-черных" Ярослав Ракицкий, впервые в такой рейтинг попал новичок команды Кевин Келси, а замкнул четверку лучших Александр Зубков.
Отметим, что в марте Георгий Судаков выходил в стартовом составе горняков во всех 5 матчах команды, 4 из которых провел без замены.
На счету полузащитника – победный гол и результативная передача в игре УПЛ с "Кривбассом" (3:0), а также ассист в поединке Лиги Европы УЕФА с "Фейенордом" (1:1).
Напомним, лучшим игроком февраля болельщики признали голкипера Анатолия Трубина.
Популярное сейчас
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Динамо подписало новый контракт с игроком молодежки
- Определились пары 1/2 финала женской Лиги чемпионов
- "Цирк": Динамо отреагировало на новость о сроке дисквалификации Буяльского
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО