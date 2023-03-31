Судаков признан лучшим игроком Шахтера в марте, Ракицкий - на втором месте

Полузащитник Георгий Судаков стал лучшим игроком " Шахтера " в марте. Хавбек победил в опросе болельщиков в соцсетях клуба.

Свои голоса за 20-летнего хавбека отдали 40,9% опрошенных.

Второе место занял защитник "оранжево-черных" Ярослав Ракицкий, впервые в такой рейтинг попал новичок команды Кевин Келси, а замкнул четверку лучших Александр Зубков.

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Отметим, что в марте Георгий Судаков выходил в стартовом составе горняков во всех 5 матчах команды, 4 из которых провел без замены.

На счету полузащитника – победный гол и результативная передача в игре УПЛ с "Кривбассом" (3:0), а также ассист в поединке Лиги Европы УЕФА с "Фейенордом" (1:1).

Напомним, лучшим игроком февраля болельщики признали голкипера Анатолия Трубина.